Goudhaantje van KAA Gent stelt bijzonder ambitieuze doelen: "Ik zal er alles aan doen om dat te bereiken"

Franck Surdez is ongetwijfeld een van de aangename verrassingen van dit seizoensbegin bij KAA Gent. De Zwitserse winger wil graag een vaste basisplaats veroveren.

Vorig seizoen miste KAA Gent de Champions Play-offs maar net. De Buffalos moesten genoegen nemen met de Europe Play-offs.

Tijdens de play-offs kreeg Franck Surdez steeds meer speelkansen. De jonge Zwitserse winger stond zes keer op het veld toen. Een keer als basisspeler en vijf keer als invaller.

Dit seizoen heeft Surdez al 9 wedstrijden gespeeld (inclusief Conference League-kwalificaties), waarvan 8 als basisspeler. In een interview met Sky Sports heeft hij zijn ambities uitgesproken.

"Mijn doel dit seizoen is om 15 doelpunten en 15 assists te halen. Ik wil altijd de lat hoger leggen om er zeker van te zijn dat ik niet teleurgesteld ben aan het einde van het seizoen", legt hij uit. "Deelnemen aan het WK 2026 is een concreet doel dat ik in gedachten heb, en ik zal er alles aan doen om dat te bereiken."

De Zwitserse U21-international kan rekenen op advies van een landgenoot bij KAA Gent: Danijel Milicevic. "Hij helpt me enorm. Wij Zwitsers staan achter elkaar. Zijn warme benadering staat in contrast met de strengheid van Wouter Vrancken, de hoofdtrainer bij KAA Gent, en telkens als ik het nodig heb, geeft hij me het beste advies."