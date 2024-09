Karel Geraerts in vieze papieren bij Schalke, ondanks geweldig debuut van een 20-jarige Belg

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het weekend belooft lang te worden bij Schalke. Het team van Karel Geraerts verloor vanavond opnieuw in de tweede Bundesliga.

Schalke 04 staat al meteen onder druk aan het begin van dit seizoen. Financieel kan de club zich niet veroorloven om nog langer in de tweede divisie te blijven, anders zullen ze te maken krijgen met ernstige problemen.

Het team keek dus naar boven in het klassement. Maar gezien de start van het kampioenschap, zou het uiteindelijk nog steeds moeten vechten om zich te handhaven. De situatie is vanavond nog verder verslechterd.

De troepen van Karel Geraerts verloren met 2-0 van Karlsruhe door een twee goals van de Georgische international Budu Zivzivadze. In vijf wedstrijden heeft Schalke slechts één keer gewonnen en elf doelpunten geïncasseerd. Het team staat twaalfde maar zou nog kunnen zakken in het klassement tegen het einde van het weekend.

Wasinski weer in actie

Karel Geraerts had nochtans voor wat frisse wind gezorgd door Martin Wasinski in de verdediging zijn eerste minuten te laten spelen. De 20-jarige Luikenaar kwam deze zomer gratis over van Charleroi.