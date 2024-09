Sven Vandenbroeck geeft meer uitleg over Brüls en Tambedou die naar de B-kern van Zulte Waregem werden gestuurd: "Ik moet dat accepteren"

Bij Zulte Waregem werden deze week twee spelers naar de B-kern verwezen. Het ging om Christian Brüls en Modou Tambedou. Die beslissing kwam volledig vanuit het bestuur.

Zulte Waregem wou deze zomermercato nog af van enkele overbodige pionnen, maar dat lukt niet. Zo moesten Modou Tambedou en Christian Brüls op zoek naar een nieuw avontuur.

Er werd echter geen oplossing gevonden voor beide spelers. Over Brüls communiceerde de club dat hij niet inging op een voorstel om zijn contract te ontbinden. En dus werden ze naar de B-kern gestuurd.

Coach Sven Vandenbroeck wil nog eens duidelijk maken dat deze beslissing door het bestuur is genomen. "Beide spelers hadden wellicht – elk op hun manier en in meer of mindere mate – nog iets kunnen bijbrengen", begint hij bij Het Nieuwsblad.

"Christian als creatieve oplossing in het slot van een match. Terwijl het afwachten is hoe Modou zich verder zou ontwikkelen. Maar ik begrijp dat het bestuur deze beslissing heeft genomen."

Hoewel hij ze dus nog had kunnen gebruiken, kan hij zich wel vinden in het besluit van het bestuur. "Het standpunt was dan ook al langer gekend en ik moet dat accepteren. Ik reken voorlopig dan ook niet op deze jongens in mijn selectie."