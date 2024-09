Belgische trainer deelt fameuze klap uit aan Robin van Persie en verrast de Eredivisie

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Robin Van Persie ervaart zijn eerste wedstrijden als hoofdtrainer. Maar de start is moeilijk. Tegen het AZ Alkmaar van Maarten Martens liep hij tegen een recordnederlaag op.

Duel tussen twee coaches van de nieuwe generatie bij de wedstrijd tussen AZ Alkmaar en Heerenveen. Een wedstrijd binnen de wedstrijd tussen Robin Van Persie (41 jaar) en Maarten Martens (40).

De voormalige legende van Manchester United en Arsenal begint aan zijn eerste seizoen als hoofdcoach, terwijl Martens de functie vorige winter ontdekte na onder andere jeugdteams te hebben getraind bij Club Brugge.

7 doelpunten geïncasseerd in 45 minuten

De wedstrijd was aangenaam om te volgen: Heerenveen antwoordde snel op de openingstreffer van AZ, waardoor het na 20 minuten al 1-1 stond. De thuisploeg nam vervolgens de voorsprong en ging met 2-1 de rust in. En toen werd het scorebord te klein om alle doelpuntenmakers bij te houden.

AZ scoorde er zeven in de tweede helft om Heerenveen met 9-1 terug te sturen. Een zwarte dag voor Robin van Persie en zijn team, dat nochtans een 4-0 overwinning hadden behaald tegen NAC Breda van Carl Hoefkens.

Aan de andere kant is de sfeer opperbest in Alkmaar. Na de ploeg vorig seizoen al te hebben opgeknapt, staat Maarten Martens nu tweede in de Eredivisie achter PSV met een knappe 13 op 15 aan het begin van dit kampioenschap.