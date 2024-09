EA FC komt met enkele grote verrassingen in ratings Rode Duivels

Kijkt u al uit naar FIFA 25? Of EA FC 25 zoals we dat ondertussen moeten noemen natuurlijk. Ondertussen is er toch wel al wat nieuws naar buiten gekomen. Zo zijn de ratings van de spelers met mondjesmaat prijsgegeven.

Elk jaar kijken de fans van EA Sports vol verwachting uit naar de nieuwe editie van het spel en de update van de spelersbeoordelingen. Kylian Mbappé, Rodri en Erling Haaland zijn de drie absolute topspelers met een beoordeling van 91. Lukaku staat onder Openda! De top-25 was eerder al bekend. Zo weten we ook dat Lionel Messi met een rating van 'amper' 88 voor het eerst sinds 2008 onder de 90 gegaan. En nu is er nog veel meer duidelijkheid gekomen. © photonews Kevin De Bruyne (90) en Thibaut Courtois (89) zijn de twee best beoordeelde Belgische spelers in het spel. Dat wisten we al langer dan vandaag. Ondertussen zijn ook de andere Duivels op hun plaats gezet. Rode Duivels krijgen ratings De ratings zullen mogelijk voor opschudding zorgen. Zo blijkt dat Loïs Openda (85) het beter doet dan Romelu Lukaku (82) en dat Leandro Trossard (83) een hogere beoordeling heeft dan Jérémy Doku (80). Youri Tielemans (81) is de andere Duivel die de 80-grens overschrijdt, net voor Charles De Ketelaere en Johan Bakayoko (79). De lijst van topspelers uit de Jupiler Pro League hebben we eerder al besproken.