EA FC 25 maakt zijn ratings bekend: Anderlecht, Antwerp en Club Brugge drie keer in top-10, Genk-speler vreemde eend in de bijt

Kijkt u al uit naar FIFA 25? Of EA FC 25 zoals we dat ondertussen moeten noemen natuurlijk. Ondertussen is er toch wel al wat nieuws naar buiten gekomen. Zo zijn de ratings van de spelers met mondjesmaat prijsgegeven.

EA FC 25 komt nog niet uit voorlopig, maar lang zal het niet meer wachten zijn. En dus is het nu al likkebaarden door de diverse supporters die willen weten wanneer ze eindelijk kunnen beginnen spelen. Ondertussen hebben ze bij de maker wel alvast wat in hun kaarten laten kijken. Zo zijn onder meer de ratings voor de spelers uit de Belgische Jupiler Pro League ondertussen bekendgemaakt. Toby Alderweireld en Hans Vanaken komen er voor de editie van 2025 het beste vanaf. Beiden hebben een rating van 80 achter hun naam staan. Daarmee doen ze twee punten beter dan onder meer Simon Mignolet, Jan Vertonghen en Andreas Skov Olsen. Anderlecht, Antwerp en Club Brugge hofleverancier Jean Butez, Anders Dreyer, Vincent Janssen, Thorgan Hazard en Bryan Heynen hebben dan weer een rating van 77, waarmee ze de top-10 volledig maken. Veel Anderlecht (3x), Club Brugge (3x) en Antwerp (3x) dus op die manier in de top-10. Met Heynen is ook Genk vertegenwoordigd in de top-10. Union SG vinden we met Burgess (76) op plaats 11, net als onder meer Denkey (Cercle Brugge) en Zorgane (Charleroi).