Bayern München komt met statement over grote twijfel die ze rond Vincent Kompany hadden

Vincent Kompany staat met Bayern München aan de leiding. Hij is de enige trainer die nog geen puntenverlies leed in de Bundesliga.

Na de 1-6-overwinning tegen Holstein Kiel staat Bayern München alleen aan de leiding in de Bundesliga. Dat was bijna een jaar geleden.

Vincent Kompany is de eerste trainer sinds Kovac in 2018 die 9 op 9 pakt om de competitie mee te openen. Bayern München heeft gegokt met onze landgenoot en voorlopig werkt het.

Sportieve baas Max Eberl gaf in het voetbalprogramma ‘Doppelpass’ voor het eerst toe dat de club grote twijfels had om Kompany aan te stellen als hoofdtrainer.

“Julian Nagelsmann en Ralf Rangnick belden af. Zij wilden niet”, klonk het. “Nadat Rangnick had afgezegd, hebben we opnieuw gesproken met Kompany. Moet wel gezegd: Kompany stond vanaf het begin op onze lijst, met vijftien coaches.”

De twijfel was gigantisch groot. “De vraag was: presenteer ik onze fans een coach die nog maar drie en een half jaar ervaring heeft als proftrainer en die is gedegradeerd uit de Premier League? Dit kon een vraagteken zijn voor Bayern. In het begin heb ik dat idee te veel gewicht gegeven – en daar erger ik me nu aan.”

Eberl ging uiteindelijk toch voor een gok met heel veel risico. “Uiteindelijk zei ik: ‘Kom op, het lot zal het je leren, hij moet het zijn.’ Nu zijn we blij dat hij het geworden is.”