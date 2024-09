Supporters van RSC Anderlecht zijn het kotsbeu: "Riemer is kansloos"

Er zijn nog zekerheden bij RSC Anderlecht. Elke wedstrijd wordt er geschreeuwd om het ontslag van trainer Brian Riemer.

RSC Anderlecht is de enige ploeg in de Jupiler Pro League die dit seizoen nog niet verloren heeft. De 12 op 18 is een goed rapport, maar het probleem van paarswit zit veel dieper.

De supporters willen hun ploeg punten zien pakken, maar dat moet wel gebeuren met goed voetbal. En dat is er nog altijd niet. Voor de fans is er maar één schuldige: trainer Brian Riemer.

“De lont is aangestoken bij Anderlecht. De enige vraag is nu hoe lang het nog duurt voor de boel ontploft. Riemer is volgens mij kansloos om deze strijd nog te winnen”, zegt Stef Wijnants aan Het Belang van Limburg.

Hij werd al voor de wedstrijd tegen Westerlo aangesproken door supporters van paarswit. “Ze spuwden hun gal over de manier waarop Anderlecht dit seizoen speelt. Oké, ze hebben dit seizoen nog geen wedstrijd verloren, maar ze hebben ook nog geen enkele goede wedstrijd gespeeld.”

Ter verdediging van de Deen. Er zijn zaken waar de trainer niks aan kan doen op dit moment. Riemer mist wel mannen als Vertonghen, Hazard en Dolberg en kreeg ook tijdens de zomermercato niet de versterking die het nodig had.

“De supporters richten hun pijlen uitsluitend op Riemer, maar je moet dat toch een beetje in het juiste perspectief zien. De problemen zijn groter dan alleen maar de coach”, gaat Wijnants verder.

“De Anderlecht-aanhang ziet dat duidelijk anders. Riemer moet in het vuur gegooid worden. Dat kan elke week gebeuren. Dinsdag tegen Genk is het misschien al zo ver. Als Genk op dezelfde manier speelt als dinsdag tegen Cercle, dan kan dit Anderlecht simpelweg niet volgen.”