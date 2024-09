Hans Vanaken komt met hoopgevende woorden voor Club Brugge-fans voor CL-wedstrijd tegen Borussia Dortmund

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge mag woensdagavond Borussia Dortmund in het Jan Breydelstadion ontvangen. De Duitse topclub schrikt kapitein Hans Vanaken duidelijk niet af.

Club Brugge begint woensdag als enige Belgische club aan de Champions League. Blauw-zwart trapt zijn campagne op gang tegen een finalist van vorige editie.

Iets wat Hans Vanaken duidelijk niet erg vindt. "We hebben veel goesting om eraan te beginnen", begint de kapitein volgens Het Laatste Nieuws. "Dit is de beste competitie ter wereld. Als je mag openen tegen de Champions League-finalist van vorig jaar, dan is het een mooie uitdaging."

De middenvelder geeft de supporters hoop en vertelt nog dat hij gelooft dat er beter kan gespeeld worden in de Champions League dan in de JPL.

"Ik geloof erin dat we nog een niveautje hoger kunnen. Dit zijn andere matchen dan in de competitie. Dit zijn matchen waarin we boven onszelf kunnen uitstijgen."

"Hier moet je op je best zijn. Dat maakt het zo leuk voor ons als club. Alles errond is zo anders. Het is menselijk dat je hier ook iets anders naar toeleeft", besluit Vanaken.