Julien Duranville keert terug naar waar het allemaal begon

Club Brugge ontvangt morgenavond Dortmund. Borussia Dortmund is vandaag goed aangekomen in het Venetië van het Noorden.

Op iets meer dan 24 uur voor de terugkeer van de Champions League heeft Borussia Dortmund zijn selectie onthuld voor de wedstrijd van morgenavond tegen Club Brugge. Zoals verwacht, maakt Julien Duranville deel uit van de 22 opgeroepen spelers.

Met deze mannen naar Brugge! ? pic.twitter.com/g6lsa4OFGT — Borussia Dortmund (@BVB) 17 september 2024

Een vrij symbolische aanwezigheid voor de nieuwe Rode Duivel: het was namelijk op het veld van het Jan Breydelstadion dat hij zijn professioneel debuut maakte op 22 mei 2022, al meer dan twee jaar geleden.

Enkele minuten voor Duranville?

Voor deze laatste speeldag zonder inzet had Vincent Kompany hem laten invallen voor de laatste tien minuten. Duranville was toen net 16 geworden en had de Brugse verdediging in de war gebracht. De jonge Belg scoorde zelfs de gelijkmaker door een eigen doelpunt van Jack Hendry te veroorzaken.

Sindsdien is er veel gebeurd. Terwijl Vince The Prince nu coach is van Bayern München, keert Duranville terug naar het veld van zijn debuut als speler van Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund heeft zijn intrek al genomen in Brugge: naast het Jan Breydelstadion heeft de groep de sfeer opgesnoven in het stadscentrum, met name rond de historische kanalen. Maar vergis je niet: BVB is niet als toerist naar België gekomen.