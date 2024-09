Nuri Sahin op zijn hoede voor Club Brugge: 'Hun sterkte? Wel kijk...'

Borussia Dortmund is vandaag aangekomen in Brugge voor hun eerste Champions League-duel van het nieuwe seizoen. Trainer Nuri Sahin maakte tijdens de persconferentie duidelijk dat zijn team niet naar Brugge is gekomen voor een toeristisch uitje, maar om een resultaat te boeken.

Sahin maakte tijdens de persbabbel duidelijk dat Dortmund vastberaden is om een grote rol te spelen in dit Champions League-seizoen. De Duitse ploeg, die vorig jaar nog de finale bereikte, heeft dan ook duidelijke doelstellingen.

Zo willen de Duitsers opnieuw de kwartfinales halen. Voor minder dan een plaats in de top 24 wil de ploeg niet tevreden zijn. Dortmund beseft dat ze hun naam als Europese grootmacht moeten waarmaken, en Sahin gelooft dat zijn team daartoe in staat is.

Hoewel Dortmund met grote ambities naar Brugge is gekomen, was er ook veel respect voor de tegenstander. Sahin noemde Club Brugge een sterke ploeg die de laatste weken duidelijk in vorm is geraakt.

Sterk Club Brugge

In plaats van zich te richten op individuele spelers van Club Brugge, benadrukte Sahin dat de kracht van de Belgische ploeg in het geheel ligt. Hij koos ervoor om geen specifieke namen te noemen die extra aandacht verdienen, omdat Club Brugge op elke positie kwaliteit en gevaarlijke spelers heeft rondlopen.

De Turkse trainer is met zijn 36 jaar tevens de jongste trainer in de Champions League. "Dat ik de jongste coach ben in deze Champions League doet er niet toe. We willen goed presteren en onze naam als Dortmund eer aandoen", citeert hij aan Het Nieuwsblad.