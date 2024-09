Een avond om snel te vergeten voor Timothy Castagne: Rode Duivel gaat de mist in bij strafschop nummer 34...

Terwijl heel wat Rode Duivels in de Champions League aan de slag zijn, mocht Timothy Castagne aantreden in de League Cup. Daar werd hij de antiheld bij Fulham tegen Preston North End in de 16e finales.

Heel wat Rode Duivels spelen deze week hun eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen. Voor Timothy Castagne was het net iets anders. Hij nam het met Fulham op tegen Preston North End in de Engelse League Cup. Zijn ploeg was beter, maar toch liep het niet zoals gepland. Na 120 minuten spelen had Fulham zo'n 71% balbezit en 16 schoten. Dat in vergelijking met de zeven pogingen die de tegenstander mocht opschrijven. Maar het is uiteindelijk de stand die telt. Met een 1-1 eindstand gingen beide ploegen naar strafschoppen door. En het was niet zomaar een penaltyreeks. Er werden maar liefst 34(!) strafschoppen genomen. Die allerlaatste mocht Castagne nemen... en hij miste hem. Daardoor won Preston North End de reeks met 16-15 en stootte zo door.