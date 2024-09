Thorsten Fink draaide de hele situatie om na een valse start bij Racing Genk: "Resultaten vallen nooit zomaar uit de lucht"

KRC Genk heeft dinsdagavond de leidersplaats genomen in de Jupiler Pro League. Dit na de 0-2 overwinning tegen Anderlecht. Coach Thorsten Fink komt nog eens terug op de moeilijkere periode aan het seizoensbegin.

KRC Genk doet het bijzonder goed in de Jupiler Pro League. De Limburgers staan momenteel alleen aan de leiding in 1A. Na een valste start kwam alles nog goed.

Genk pakte 1 op 6 in het seizoensbegin. Na de 3-1 nederlaag tegen OH Leuven waren de fans al niet goed gezind en moesten de spelers uitleg komen geven.

Toch bleef coach Thorsten Fink enorm veel vertrouwen krijgen van het bestuur, wat goed is uitgedraaid. "Dit is de beloning voor veel hard werk", begint hij bij Het Belang van Limburg.

"Resultaten vallen nooit zomaar uit de lucht. Daarbij wil ik de hele club bedanken. Nadat we startten met 1 op 6 kreeg ik meteen berichten van het bestuur en de sportieve leiding van de club. ‘Doe door met wat je bezig bent, het komt zeker goed’, was de boodschap."

Op dit moment is Racing Genk de ploeg in vorm. "Zo creëerden ze de ideale werkomstandigheden. Hun geduld wordt nu beloond, na vijf zeges op rij willen we doorgaan op ons elan. Dat wordt niet makkelijk, in deze competitie win je geen enkele match als je niet de volle 100% geeft."