Zlatan krijgt héél véél kritiek van AC Milan-aanhang en antwoordt op geheel eigen wijze: "Nog één keer zodat iedereen het begrijpt: ik ben de baas!"

Zlatan Ibrahimovic is dezer dagen aan de slag als adviseur bij AC Milan. Het boegbeeld van de Italiaanse topclub krijgt dezer dagen de wind van voren door de tegenvallende resultaten. Al trekt hij zich er niets van aan.

AC Milan heeft de competitiestart volledig gemist. I Rossoneri sprokkelden in de Serie A amper vijf punten uit vier wedstrijden. De opener in de Champions League bracht geen beterschap.

Milan ging met 1-3 onderuit tegen Liverpool FC. San Siro liep leeg tijdens het laatste kwart van de wedstrijd. De nog aanwezige fans namen onder anderen Zlatan Ibrahimovic op de korrel.

De kritiek aan het adres van Ibracadabra is duidelijk. De Zweed was de voorbije weken afwezig, terwijl de club een moeilijke periode doormaakte.

"Ik was afwezig omwille van persoonlijke redenen", reageert Zlatan in de Italiaanse media op de kritiek. "Maar laat het duidelijk zijn: ik ben de baas."

Ik ben de baas. Iedereen werkt voor mij

Ibrahimovic wil de puntjes op de i zetten en heeft er alle vertrouwen in dat de situatie zal worden rechtgetrokken. "We werken in alle stilte verder."

"Maar ik herhaal het nog één keer zodat iedereen het begrepen heeft", besluit Ibrahimovic. "Iedereen werkt voor mij. Ik ben de baas."