Andi Zeqiri is klaar om de speler te zijn die de Rouches nodig hadden: "Voor mij is Standard de grootste club van België"

Een spits die meteen klaar is voor actie, dat is precies wat Standard nodig had. Tegen Dender scoorde Andi Zeqiri het beslissende doelpunt. De Zwitserse aanvaller voelt zich klaar om een goed seizoen te beleven in Luik.

Andi Zeqiri maakte een succesvol debuut in de kleuren van Standard. Voor het eerst in de basis tegen Dender, afgelopen vrijdag, scoorde de Zwitserse aanvaller het beslissende doelpunt voor de Rouches, voordat hij werd gewisseld.

Tijdens de persconferentie op donderdag voor de wedstrijd tegen Union, blikte Andi Zeqiri terug op zijn bewogen zomer en zijn eerste stappen als speler van Standard.

"Ik ben blij hier te zijn, de teamgenoten en de staf hebben me goed ontvangen. De coach heeft me het plan goed uitgelegd en hoe hij me ziet. Ik zal proberen het uit te voeren en me te ontwikkelen. Voor mij is Standard de grootste club in België. Ik ben erg blij om in een bruisend stadion te spelen, het is belangrijk voor een speler om deze sfeer te voelen."

Andi Zeqiri wilde een nieuwe start maken, maar niet zomaar ergens

Initieel wilde de elfvoudige international Racing Genk niet verlaten. Maar onder leiding van Thorsten Fink, die met één spits speelt en een back-up voor Tolu Arokodare heeft gehaald, begreep Andi Zeqiri dat hij geen speeltijd meer zou krijgen. Dus moest hij uitkijken naar een nieuwe club, maar niet zomaar ergens. De 25-jarige speler wees Sporting Charleroi af in de laatste uren van de transferperiode.

"Als Standard niet was gekomen, was ik bij Genk gebleven"

"De laatste dag was niet gemakkelijk, maar ik heb er goed over nagedacht en ik denk dat mijn keuze juist is. Ik wilde geen stap terug zetten door Genk te verlaten. Ik heb veel clubs gehad in voorgaande seizoenen, nu wilde ik stabiliteit vinden. Ik moest zeker zijn van mijn keuze en dat was niet het geval bij Charleroi, wel bij Standard. Als Standard niet was gekomen, was ik bij Genk gebleven."

"Ik heb altijd alles gegeven bij Genk, maar het ging niet zoals ik wilde. Dus wilde ik een andere club vinden waar ik meer speeltijd kon krijgen, en ik had het geluk het project van Standard te hebben gekregen", concludeerde Andi Zeqiri.