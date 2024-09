Coach ontslagen nadat Vincent Kompany zijn ploeg op een hoopje speelt

Bayern München, met Vincent Kompany aan het roer, heeft met 9-2 gewonnen van Dinamo Zagreb in de Champions League. De coach van de Kroatische club, Sergej Jakirovic, is ondertussen ontslagen.

Vincent Kompany doet het bijzonder goed in zijn eerste maanden bij Bayern München. In de competitie leverde hij al geweldige resultaten en ook in de Champions League kon hij overtuigen.

De Duitse topclub heeft eerder deze week gewonnen van de voormalige kampioen van Kroatië, Dinamo Zagreb. De Kroaten werden belachelijk gemaakt met een score van 9-2.

Terwijl de twijfels rond de aanstelling van Kompany als hoofdcoach van Der Rekordmeister langzaamaan verdwijnen, zijn er wel zorgen bij Dinamo.

Deze nederlaag, pas de tweede van het seizoen voor Dinamo Zagreb, heeft het bestuur doen besluiten om afscheid te nemen van hun coach, Sergej Jakirovic. Hij werd donderdag ontslagen.