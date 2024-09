De ene Limburgse club mag vieren terwijl de andere onderuit gaat tegen de leider in de Challenger Pro League, ook Lierse doet goede zaak

Op zaterdag werden er in de Challenger Pro League drie wedstrijden afgerond. Lierse had weinig problemen met KAS Eupen, Jong Genk verloor van leider RWDM en Patro Eisden kon overtuigend winnen van Francs Borains.

Naast enkele leuke affiches in de Jupiler Pro League, was er ook heel wat actie te beleven in 1B. Lierse won in de namiddag al met 3-0 van KAS Eupen.

Maxim Kireev, Che Krabbendam en Glenn Claes zorgden voor de doelpunten. Hierdoor klom de club (voorlopig) naar de vierde plaats.

Om 20u namen Jong Genk en RWDM het tegen elkaar op terwijl Patro Eisden gelijktijdig Francs Borains mocht ontvangen. Voor één Limburgse club was het een leuke avond.

En dat was Patro Eisden Maasmechelen, dat met 4-1 kon winnen van Francs Borains. Na negen minuten spelen stond het al 2-0 door doelpunten van Bammens en Keano 'Kiki' Vanrafelghem. Dansoko zorgde voor de 3-0, voordat Curci de eer kon redden voor Francs Borains.

Borry maakte er uiteindelijk 4-1 van. Na deze nieuwe overwinning komt Patro Eisden voorlopig op de vijfde plaats te staan. Jong Genk verloor op zijn beurt met 0-3 van RWDM.

De leider van de CPL kon vijf minuten voor rust de voorsprong op het bord zetten door een doelpunt van Poku. Kort na rust maakte Shuto abe er 0-2 van, voordat Poku zijn tweede van de avond maakte. Zo blijft de Brusselse club op kop van het klassement.