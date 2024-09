OFFICIEEL: Karel Geraerts én Marc Wilmots ontslagen bij Schalke 04

De Belgen bij Schalke 04 liggen buiten. Zowel Karel Geraerts als Marc Wilmots zijn zaterdag ontslagen bij de Duitse club. De 3-5 nederlaag tegen Darmstadt was er te veel aan.

Karel Geraerts kon de verwachtingen niet inlossen bij Schalke 04. De Belgische coach pakte 4 op 18 in het seizoensbegin van de Duitse tweede klasse.

Schalke verloor zijn drie laatste wedstrijden, de 3-5 thuisnederlaag tegen Darmstadt leek de druppel te zijn. De club kondigde het ontslag van Geraerts én Wilmots aan op zaterdag. Ook zijn assistent, Tim Smolders, mocht zijn koffers pakken.

"De beslissing van het bestuur om niet verder te gaan met Karel Geraerts is niet alleen gebaseerd op het gebrek aan resultaten en de nederlaag tegen Darmstadt, maar eerder op de negatieve algemene ontwikkeling van de afgelopen weken", begint CEO Matthias Tillmann op de clubwebsite.

"Tactisch en voetballend hebben we niet de nodige stappen gezet, noch als team, noch met betrekking tot de individuele spelers. Daardoor zitten we na een derde van de eerste seizoenshelft vast in de onderste regionen van de ranglijst”, gaat hij verder.

Over het ontslag van Wilmots had de CEO ook nog wat te zeggen. "In de afgelopen weken hebben we ons gerealiseerd dat er verschillende meningen waren over hoe en in welke richting we het voetbal bij Schalke willen ontwikkelen."

"Vanuit het oogpunt van de Raad van Bestuur is het echter fundamenteel belangrijk om een gemeenschappelijke lijn na te streven in het sportieve managementteam van de club. Er moet overeenstemming zijn over de toekomstige richting van de profdivisie. Dat was niet langer het geval", besluit hij.