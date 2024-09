Grote onrust bij Challenger Pro League-club na onheilspellende berichten, coach met kennis van zaken tempert

Hernan Losada, coach van SK Deinze, verwacht dat zijn team alles zal geven in de thuiswedstrijd tegen Club NXT. Hoewel de club de hele week negatief in het financiële nieuws kwam, mag dat geen invloed hebben op de prestatie tegen de jonge Brugse ploeg.

Losada heeft ervaring met clubs die in financiële moeilijkheden verkeren, hoewel hij benadrukt dat SK Deinze niet op de rand van een faillissement staat. In 2013 maakte hij het faillissement van Beerschot van dichtbij mee.

Door de huidige financiële problemen bij ACA Football Partners, die hun verplichtingen tegenover SK Deinze niet kunnen nakomen, staat de Dakota Arena echter onder druk. "Spelers en staf zijn tot nu toe correct betaald," benadrukte Losada bij HLN.

"Er is dus geen enkele reden tot onrust over iets wat misschien nooit zal gebeuren. Het heeft ook geen zin om je zorgen te maken, want je hebt er toch geen controle over. Ik heb eerder in soortgelijke situaties gezeten, zoals bij het faillissement van Beerschot, en in mijn thuisland Argentinië, waar het normaal is dat mensen te laat betaald worden. Tijdens wedstrijden heb ik nooit gemerkt dat zulke zaken in de hoofden van spelers zitten."

Met andere woorden: de focus ligt volledig op de komende negentig minuten tegen Club NXT, een ploeg die dit seizoen nog niet verloor. "Als coach is het mijn taak ervoor te zorgen dat de spelers zich alleen op voetbal concentreren," vervolgde de Argentijn.

"We hadden een meeting met de clubleiding en de signalen zijn positief. Het belangrijkste is dat er communicatie is met hen. Ze zijn megatransparant. Een scenario waarin mensen weglopen en hun telefoon niet meer opnemen, is veel erger."