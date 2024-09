Peter Vandenbempt zegt wat niemand durft te zeggen over Anderlecht

De voorlopige trainerswissel bracht RSC Anderlecht niet veel op. Het bleef steken op een gelijkspel tegen Sporting Charleroi.

Een grote kentering bracht het vertrek van Brian Riemer bij RSC Anderlecht niet. Dat was ook niet te verwachten, zo schrijft Peter Vandenbempt in zijn wekelijkse analyse voor Sporza.

“Enkel een naïeveling zou denken dat er een kentering zou komen in de match tegen Charleroi. We hadden die niet nodig om te weten dat de malaise bij Anderlecht dieper gegrond zit dan enkel (ex-)coach Brian Riemer”, klinkt het.

Zo’n grote ommekeer kan er wel komen als de relatie tussen de spelers en de trainer verzuurd was, zoals je wel eens ziet bij een trainersontslag, maar dat was bij Anderlecht helemaal niet het geval.

“Voor het overige is de werf dezelfde gebleven. De opbouw achterin is dramatisch, er is een schrijnend gebrek aan diepgang in het elftal en heel wat veelbelovende aanvallen lopen spaak”, gaat Vandenbempt verder.

Ondanks alle goede wil zitten heel veel spelers met een gebrek aan vertrouwen, maar voor de analist is er nog veel meer aan de hand. “Wat mij betreft, is er wel een gebrek aan kwaliteit”, besluit Vandenbempt.