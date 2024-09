Philippe Albert ziet ongelofelijke uitblinker in JPL: "Als Courtois of Neuer dat zouden doen..."

Standard blijft punten pakken in de Jupiler Pro League. Vrijdag was het prijs met een gelijkspel tegen Union SG.

Standard heeft ondertussen 12 op 24 gepakt in de Jupiler Pro League. Het won drie keer en speelde ook evenveel keer gelijk dit seizoen. Een mooi puntenaantal voor de ploeg van Ivan Leko.

Een belangrijk aandeel in dat puntengewin is weggelegd voor doelman Epolo. De jonge doelman haalde maar liefst zes clean sheets in acht wedstrijden.

Heel straffe cijfers vindt Philippe Albert, maar hoegenaamd niemand spreekt erover. “Ik ben ervan overtuigd dat als Courtois of Neuer hetzelfde zouden doen, mensen er overal over zouden praten”, klinkt het in La Capitale.

Standard komt volgens de analist telkens heel goed georganiseerd aan de aftrap en geeft zo goed als niks weg aan zijn tegenstanders. Ook qua mentaliteit zit het ontzettend goed.

Dat levert voorlopig de zevende plek op, op een puntje van play-off 1. “OK, inhoudelijk is het niet ongelooflijk. Maar ik weet zeker dat Ivan Leko vooraf voor die 12 punten getekend zou hebben. Wat je hebt, kan niet meer afgepakt worden.”