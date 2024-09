Wat is er aan de hand? Pep Guardiola komt met nieuws over de blessure van Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne ligt in de lappenmand met hinder aan de benen. Pep Guardiola gaf een update over zijn middenvelder. Al bleef ook de coach van Manchester City op de vlakte.

Kevin De Bruyne blesseerde zich in het Champions League-duel van vorige woensdag tegen Internazionale FC. De Rode Duivel moest naar de kant met hinder aan de benen.

"Ik denk niet dat Kevin heel lang aan de kant zal staan", begint Pep Guardiola met goed nieuws. Al bleef ook de coach van The Citizens op de vlakte.

© photonews

"We weten niet of hij de wedstrijd van komend weekend tegen Newcastle United zalen halen", aldus Guardiola. "Hij voelt hinder in de benen."

Manchester City zal alleszins geen risico's nemen met de Rode Duivel. Er staat namelijk nog een héél lang seizoen op het menu.

Staat Kevin De Bruyne voor de interlandbreak nog op het veld?

Voor de interlandbrak speelt Manchester City nog tegen Watford FC, Newcastle, Fulham FC en Slovan Bratislava. De kans bestaat dat De Bruyne niet of weinig zal spelen.