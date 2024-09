🎥 Hij kan het nog steeds! Vincent Kompany toont defensieve klasse op training bij Bayern München met enkele schitterende tackles

Vincent Kompany doet het momenteel h√©√©l goed als coach van Bayern M√ľnchen. Ook zijn spelers leren dagelijks bij. Of hoe kan je andere deze tackles bekijken?

Vincent Kompany trapt op training bij Bayern München heel graag nog een balletje. The Prince bewijst met enkele rake tackles dat hij ooit één van de beste verdedigers ter wereld was.

Kompany aarzelt dan ook niet om de theorie in de praktijk om te zetten. Jamal Musiala heeft het alleszins mogen ondervinden.

Kompany is uitstekend uit de startblokken geschoten in Beieren. Der Rekordmeister kampeert na vier wedstrijd aan de leiding in de Bundesliga met het maximum van de punten.

De voorbereiding op de topper van komend weekend tegen landskampioen Bayer 04 Leverkusen verloopt door Oktoberfest allesbehalve normaal. Al kan je VIA DEZE LINK Kompany wel bewonderen in lederhosen.