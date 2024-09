🎥 Manchester City wint zonder Kevin De Bruyne: Jérémy Doku scoort zijn eerste van het seizoen op heerlijke wijze

Manchester City speelde dinsdag tegen Watford in de Carabao Cup. Jérémy Doku maakte van de gelegenheid gebruik om zijn eerste doelpunt van het seizoen te scoren.

Afgelopen zondag heeft Manchester City last-minute een gelijkspel behaald tegen Arsenal. De club uit Manchester staat momenteel bovenaan in de Premier League.

Naast Kevin De Bruyne, die al geblesseerd raakte in de Champions League tegen Inter, heeft Manchester City ook een andere belangrijke middenvelder verloren met Rodri.

Zonder verschillende basisspelers stond Manchester City dinsdagavond tegenover Watford in de derde voorronde van de Carabao Cup. Wie wel in de basis stond was Jérémy Doku.

De Belg opende de score al in de 5e minuut van de wedstrijd. Hij profiteerde van een zeer slechte terugspeelbal van de tegenstander.

Vervolgens ontregelde hij de verdediging met een mooie beweging, alvorens af te ronden. Manchester City verdubbelde de voorsprong in de 38e minuut via Matheus Nunes. Tom Ince scoorde helemaal op het einde nog de aansluitingstreffer, waarna de eindstand 2-1 bleef.