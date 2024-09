Ploegmaats zeggen allemaal hetzelfde over Genk-kapitein Bryan Heynen

Bryan Heynen speelde afgelopen zondag zijn 300e wedstrijd voor Racing Genk. Zijn ploegmaats beseffen duidelijk het belang van hun kapitein.

Bryan Heynen beleefde een dag om niet snel te vergeten. Voor de wedstrijd tegen Dender werd hij in de bloemetjes gezet voor zijn 300e wedstrijd in het blauw-wit. De fans verrasten hem met een geweldige tifo.

Zijn ploegmaats zijn duidelijk enorm blij met hem als kapitein. Als Tolu Arokodare hem in één woord moet beschrijven hoeft hij niet lang te twijfelen: "Uitzonderlijk."

"Ik was er niet bij tijdens zijn eerste wedstrijd, maar ik ben blij dat ik er wel ben op zijn 300e. Al wat ik kan zeggen is dat hij een geweldige kapitein is en een prachtige speler", gaat hij verder.

"Hij is ook heel fijn als persoon, erg kalm. Dat zie je ook aan de manier waarop hij speelt, zeer beheerst en georganiseerd. Ik denk dat Genk niet voor een betere kapitein en speler had kunnen vragen."

Je gaat Heynen niet snel iets impulsief horen zeggen. Op het veld neemt hij wel steeds de leiding. "Hij praat niet erg veel, maar spreekt wanneer het nodig is. Hij is een uitstekende leider", besluit Tolu.

Ook zijn maatje op het middenveld, Patrik Hrosovsky had nog enkele mooie woorden voor hem. "Ik wil hem feliciteren, het is een geweldige mijlpaal. Hij is hier al van toen hij zes jaar oud was, dat is ongelooflijk. Hij is een geweldige speler met zo’n goede mentaliteit. We hebben al vaak samen op het veld gestaan, ik zou hem mijn ‘midfield-friend’ noemen. Ik denk dat hij er nog veel zal spelen."