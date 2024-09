'FC Barcelona lijkt vervanger voor ter Stegen gevonden te hebben en wil uitpakken met zeer bekende naam'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Afgelopen weekend won FC Barcelona met 1-5 van Villarreal. Maar het grootste nieuws over de wedstrijd was de zware blessure die Marc-André ter Stegen opliep. Barça lijkt al een vervanger te hebben gevonden.

In het voetbal kan het soms héél snel gaan. Dat heeft Marc-André ter Stegen nu ook ondervonden. De Duitse doelman speelt al sinds 2014 bij Barcelona, waar hij al lang eerste doelman is.

In de 1-5 overwinning tegen Villarreal sloeg het noodlot toe voor de Duitser. Hij kwam slechts neer en liep een heel zware knieblessure op, hij zal dit seizoen naar alle waarschijnlijkheid niet meer in actie komen.

Bij Barcelona zijn ze op zoek gegaan naar een vervanger. Aangezien de transfermarkt al gesloten is moet dat nu wel een transfervrije doelman zijn.

Zo lopen er nog een paar rond, maar de keuze lijkt al gemaakt. Wojciech Szczesny zal hoogstwaarschijnlijk de vervanger van ter Stegen worden dit seizoen. Hij gaf zelf al toen dat er gesprekken worden gevoerd.

"Ja, ik ben in gesprek met de club en ik overweeg een transfer. Barça is een van de grootste clubs ter wereld, het zou respectloos zijn om deze optie niet te overwegen", vertelde hij bij het medium Sport. Szczęsny zag zijn contract bij Juventus in augustus aflopen en vond nog geen nieuwe club.