Wat hij daar allemaal zag! Jean-Marie Pfaff van Oktoberfest naar training van Vincent Kompany

Vincent Kompany is sinds dit seizoen de trainer van Bayern München. Hij won tot nu toe alles met zeer ruime cijfers.

Zondag, na de 0-5 in Bremen, kwam Jean-Marie Pfaff Vincent Kompany tegen op de Oktoberfest. Dinsdag mocht de legendarische doelman op bezoek op een training achter gesloten deuren.

“Hij weet dat ik hier niet ben om hem te bespioneren”, vertelt Pfaff aan La Dernière Heure. “Ik ga niets verklappen over de training, maar ik kan alleen zeggen dat het niveau erg hoog was. Wat een geweldige oefeningen!”

Pfaff is enorm lovend over onze landgenoot. “Hij is een trainer van wereldklasse. Ik vraag me nog steeds af waarom Anderlecht hem heeft laten gaan. Het was een grote fout en daar betalen ze vandaag nog cash voor.”

Pfaff ontmoette ook de spelers van de huidige kern. “Kane, Müller en alle anderen: ze kwamen mijn hand schudden. Ze waren erg positief over Kompany. Natuurlijk weten ook de jonkies wie ik ben. Ik sta in alle clubbladen, samen met de andere legendes.”

Pfaff kon een twintigtal minuutjes babbelen met Kompany. “Hij was blij me te zien. Ik heb hem verteld dat hij geschiedenis kan schrijven met Bayern. Ze kunnen tien titels op rij winnen met hem. Nee, ik heb hem geen advies gegeven. Hij is slim genoeg om te weten wat hij moet doen.”