Barcelona heeft vervanger voor geblesseerde ter Stegen gevonden

Marc-André ter Stegen zal dit seizoen niet meer spelen. De Duitse doelman heeft een serieuze knieblessure opgelopen. Bij Barcelona waren ze op zoek naar een transfervrije doelman om hem te vervangen.

Ramp voor FC Barcelona in een tot nu toe perfect seizoen op rekenkundig gebied. Tijdens de ruime overwinning van de Catalanen op Villarreal (1-5) moest Marc-André ter Stegen per brancard worden afgevoerd, schreeuwend van de pijn.

Ter Stegen heeft een gescheurde kniepees in zijn rechterknie opgelopen en zijn seizoen is voorbij. Barça is nu op zoek gegaan naar een nieuwe doelman, maar die moest dan wel transfervrij zijn.

De vervanger van Marc-André ter Stegen zal Wojciech Szczesny (34 jaar) worden. Hij was laatst actief bij Juventus, waar zijn contract in augustus afliep. De Poolse doelman bevestigde al dat hij contacten had met Barcelona om ter Stegen te vervangen.

Fabrizio Romano bevestigt nu ook dat de Pool zijn carrière zal verderzetten en een contract van een jaar zal tekenen in Camp Nou.

De voormalige Arsenal-doelman reageerde op het gerucht tegenover Mundo Deportivo en wenste Marc-André ter Stegen een spoedig herstel. "Hij is een goede vriend en een uitstekende doelman en ik wens hem het beste. Dat is het enige wat ik kan zeggen."