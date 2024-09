Echtgenote van Thibaut Courtois onthult in zijn bijzijn haar bijnaam voor hem: "Zonder mij is jouw leven een chaos"

De documentaire rond Thibaut Courtois geeft ons ook een inkijk in zijn relatie met zijn echtgenote Mishel Gerzig. De antwoorden van het koppel op enkele dilemma's zijn veelzeggend.

De documentaire staat nu al een weekje online, maar wat extra reclame kan nooit kwaad. Daarom hebben WAKAI Media, Thibaut Courtois en Mishel Gerzig een kort filmpje gedeeld over Instagram. In dit fragment zitten Thibaut en Mishel gezellig thuis in de zetel en die gelegenheid gebruiken ze om op enkele dilemma's te antwoorden.

Zo is Courtois van mening dat hij een beter gevoel voor humor heeft. "Ik ben de meest grappige. Mensen lachen meer om mij." Mishel Gerzig bekijkt dat heel anders. De taal waarin ze antwoorden, speelt haar wel parten. "Ik kan nu niet goed antwoorden omdat mijn Spaans vreselijk is, maar je weet dat ik grappiger ben", richt de Israëlische zich tot haar echtgenoot.

Vrouw Thibaut Courtois wacht op romantisch diner

Over wie het meest ijdel is, zijn ze het ook niet helemaal eens. De voormalige Rode Duivel beweert wel een uitstekende kok te zijn. Zijn vrouw weet niet wat ze hoort en barst uit van het lachen. "Dat is een talent dat ik goed verborgen heb", legt Courtois uit. "Ik wacht al drie jaar op een romantisch diner", is de repliek van zijn vrouw.

Over de persoon die orde in hun huwelijk brengt, bestaat weinig twijfel. "Zonder mij is jouw leven een chaos." Courtois geeft toe dat hij qua netheid moet onderdoen en erkent ook dat hij de meest onhandige is van de twee. "Ik loop altijd tegen dingen aan." Gerzig heeft wel een vermoeden hoe dat komt. "Misschien omdat je altijd naar je telefoon kijkt."

Thibaut Courtois aka 'de gsm-koning'

Ze onthult vervolgens dan ook haar bijnaam voor de doelman van Real Madrid. Zij noemt Thibaut de 'gsm-koning'.