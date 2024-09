Spanje heeft geen superlatieven meer: "Thibaut Courtois is de Diego Maradona, de Lionel Messi, de Cristiano Ronaldo van de doelmannen"

In België beginnen waarnemers voorzichtig te denken dat Courtois gelijk had in zijn geschil met Domenico Tedesco. In ieder geval is de doelman van Real Madrid in Spanje al een legende en wordt hij zelfs niet meer vergeleken met de grootsten: hij is de grootste!

Sinds het begin van het seizoen bewijst Thibaut Courtois opnieuw dat hij de beste doelman ter wereld is. Zowel in de competitie als in de Champions League, tegen Stuttgart, heeft de Belgische keeper indrukwekkende reddingen verricht om de Merengues op voorsprong te houden of in de wedstrijd te blijven, afhankelijk van de situatie. Aan het begin van het seizoen heeft de voormalige Rode Duivel al vier clean sheets behaald, waaronder een in de UEFA Super Cup.

In Spanje blijft men verbaasd over de Belgische keeper. Vorig seizoen zwaar geblesseerd, riep Courtois vragen op bij verschillende waarnemers: zou hij in staat zijn om terug te keren naar zijn beste niveau?

Het antwoord is ja, en Courtois laat niemand onverschillig. Santiago Cañizares, de legendarische Spaanse keeper die uitkwam voor Celta Vigo, Real Madrid en Valencia, sprak zijn bewondering uit voor Thibaut Courtois in een interview met Movistar Football.

"Courtois is de Diego Maradona, de Lionel Messi, de Cristiano Ronaldo onder de keepers. Hij is veruit beter dan de anderen en presteert elke week op dat niveau."

Op het Iberisch Schiereiland is iedereen overtuigd, en zijn kleine fout gevolgd door een own goal tegen Espanyol afgelopen zaterdag heeft daar niets aan veranderd: Thibaut Courtois is de beste doelman ter wereld, en een van de beste in de geschiedenis van het voetbal.