Beerschot krijgt nu toch ook goed nieuws te horen voor Antwerpse derby

Alle aandacht zal deze speeldag liggen op de Antwerpse derby van zondag. Antwerp en Beerschot spelen voor het eerst in lange tijd in 1A, nog eens tegen elkaar.

De situatie van beide clubs ziet er heel anders uit. Terwijl Antwerp met 13 punten op de tweede plaats in het klassement staat, bengelt Beerschot helemaal onderaan met slechts één punt na acht wedstrijden.

Daar komt dan nog eens bij dat sterkhouder Thibaud Verlinden hoogst onzeker is voor de derby. Maar de Kielse Ratten konden op vrijdag toch ook met goed nieuws komen.

Via haar sociale media deelde de club mee dat Faisal Al Ghamdi en Marwan Al Sahafi eindelijk speelgerechtigd zijn in België. De twee worden dit seizoen gehuurd van het Saudische Al-Ittihad.

Het is voor beide spelers hun eerste ervaring buiten Saudi-Arabië. Het blijft nog wel afwachten of coach Dirk Kuyt hen ook zal gebruiken.

Marwan & Faisal are registered to play this weekend 💜#WeAre13 pic.twitter.com/ZB81G6iG4w