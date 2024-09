Mysterie rond sleutelspeler in aanloop naar de derby: de Beerschot-supporters kruisen de vingers

Het is stilaan een mysterie wat de toestand is van één van de sleutelspelers van Beerschot. Er is toch nog hoop dat hij minuten maken in de derby.

Beerschot zal in de derby tegen de rivaal moeten reageren na de duidelijke 0-3 nederlaag op eigen veld tegen Sint-Truiden. Thibaud Verlinden moest in die partij al na vijf minuten de strijd staken. Charleroi-speler Daan Heymans had daar nieuws over in 90 Minutes. "Thibaud zei dat het snel zou kunnen genezen, maar dat het evengoed nog weken zou kunnen aanslepen", klonk het. Dirk Kuyt, de trainer van Beerschot, kon of wou niet echt een update geven op zijn persconferentie. "Het ziet er beter uit dan verwacht, maar daar ga ik het bij laten", aldus de Nederlander. Er kwam dus niet echt een signaal waaruit bleek dat Verlinden zou kunnen spelen tegen Antwerp, wat voor Beerschot toch een stevige opsteker zou zijn. Thibaud Verlinden op open training Ondertussen lijkt die hoop wel degelijk aanwezig. Beerschot heeft op Het Kiel immers een open training gehouden in aanloop naar de clash met Antwerp. Het Laatste Nieuws meldt dat Verlinden op die open training ook aanwezig was. Als er geen slechte reactie komt op de training, kan de sterkhouder van de promovendus misschien toch nog aantreden. Wie een kijkje ging nemen in het Olympisch Stadion, kon niet om de sportieve situatie van Beerschot heen. Er was immers maar een kleine opkomst van supporters voor het laatste ontmoetingsmoment met de spelers voorafgaand aan de derby. Bij de toeschouwers in de Joske Vanhout stand gingen de handen wel stevig op elkaar toen de spelers op het veld kwamen. Uitkijken voor supportersgedrag in Antwerp - Beerschot Uitkijken maar wat de reacties van de supporters zullen zien als tijdens de wedstrijd tegen Antwerp de score verandert.





Volg Antwerp - K Beerschot VA live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (29/09).