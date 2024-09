Slecht nieuws voor Beerschot met oog op derby tegen Antwerp

Beerschot speelt zondag tegen Antwerp op de Bosuil. Voor de Antwerpse derby zal Beerschot waarschijnlijk niet kunnen rekenen op sterkhouder Thibaud Verlinden.

Afgelopen weekend verloor Beerschot met 0-3 van STVV. Na slechts vijf minuten spelen moest sterkhouders Thibaud Verlinden het veld al verlaten.

Er werd gevreesd voor een scheur in de hamstring. Uiteindelijk blijkt het om een scheur in de vlies rond zijn hamstring te gaan. Dat zei Charleroi-speler Daan Heymans in de podcast '90 Minutes'.

"Thibaud zei dat het snel zou kunnen genezen, maar dat het evengoed nog weken zou kunnen aanslepen. Momenteel is daar nog geen duidelijkheid over", vertelde hij.

Zo is Verlinden enorm onzeker voor de Antwerpse derby. Zeer slecht nieuws dus voor Beerschot, dat zijn beste spelers zeker kan gebruiken op dit moment.

Na acht speeldagen staan de Kielse Ratten alleen op de laatste plaats in het klassement. Tegen Antwerp gaan ze op zoek naar hun eerste overwinning van het seizoen.