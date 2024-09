FIFA onthult speelsteden voor nu al 'overbodig' WK

De FIFA heeft aangekondigd dat het WK voor voetbalclubs in 2025, dat plaatsvindt van 15 juni tot en met 13 juli, zal worden gehouden in elf verschillende speelsteden in de Verenigde Staten.

De finale van dit prestigieuze toernooi zal doorgaan in het MetLife Stadium. Dit stadion heeft een capaciteit van 82.500 toeschouwers en is de thuisbasis is van de American football teams New York Giants en New York Jets.

Naast East Rutherford zijn de andere geselecteerde speelsteden Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Angeles, Miami, Nashville, Philadelphia, Seattle, Washington en Orlando. In Orlando zijn er zelfs twee stadions beschikbaar.

Het uitgebreide WK voor clubs vertegenwoordigt een belangrijke stap voor de FIFA en is bedoeld om de grootste wereldwijde clubcompetitie naar de Verenigde Staten te brengen. Dit toernooi moet bijdragen aan de populariteit van het clubvoetbal in de regio en wereldwijd.

Niet iedereen is enthousiast over de nieuwe opzet van het WK voor clubs. Europese leden van de spelersvakbond hebben eerder hun bezorgdheid geuit over de impact op de speelkalender.

Zij vrezen dat deze uitbreiding leidt tot een nog vollere agenda, wat de gezondheid van de voetballers kan bedreigen door overbelasting. Ook Kevin De Bruyne uitte eerder zijn ontevreden.