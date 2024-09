Drama in Italië: voormalige Serie A-speler dood aangetroffen in hotelkamer

Triest nieuws dat ons bereikt uit Italië. Andrea Capone is op 43 jarige leeftijd overleden. De voormalig speler van Cagliari werd dood aangetroffen in een hotelkamer.

Andrea Capone werd dit weekend dood aangetroffen in een hotelkamer in de stad Cagliari, waar hij het grootste deel van zijn carrière had gespeeld. De voormalige middenvelder had een hoofdwonde, zo meldt de Gazzetta dello Sport. De wonde zou van een val zijn geweest.

In totaal speelde Capone 123 wedstrijden in de Serie A en Serie B voor Cagliari, waar hij ook zijn opleiding genoot. Hij was verder ook nog actief bij Treviso, Vicenza en La Salernitana.

Capone was gaan feesten met vrienden voordat hij terugkeerde naar het hotel. Op dit moment wordt zijn dood nog onderzocht, maar het meest plausibele scenario is een fatale val , zoals de Italiaanse pers meldt.

Andrea Capone stopte met voetballen in 2010 na een laatste periode bij La Salernitana. Tijdens zijn carrière was hij ook Italiaans jeugdinternational, met 2 optredens voor de U20.