Belgische coach hoeft zich de komende maanden eindelijk geen zorgen meer te maken over pesterijen

Samuel Eto'o zal de komende maanden geen druk uitoefenen op Marc Brys. De voorzitter van de Kameroense voetbalbond is door de FIFA voor zes maanden geschorst wegens wangedrag jegens spelers en officials.

In deze periode mag Eto'o geen officiële wedstrijden van het Kameroense nationale team bijwonen. "Samuel Eto'o wordt voor zes maanden uitgesloten van alle wedstrijden van Kameroen," aldus een verklaring van de wereldvoetbalbond FIFA.

De schorsing volgt op overtredingen van artikelen 13 en 14 van de disciplinaire code, waarbij Eto'o zich schuldig maakte aan ongepast gedrag, het schenden van fair play-regels en wangedrag tegen scheidsrechters en spelers.

Dit vond plaats tijdens het WK U20 voor vrouwen in september, toen Eto'o aanwezig was bij de wedstrijd van Kameroen tegen Colombia. Eto'o's straf gaat vanaf vandaag in, wat betekent dat hij gedurende deze periode geen enkele wedstrijd van Kameroen zal kunnen bijwonen.

Voor Marc Brys, de Belgische coach van Kameroen, betekent dit mogelijk minder druk tijdens de belangrijke Afrika Cup-kwalificatiewedstrijden in oktober en november, waarbij de bondsvoorzitter niet vanuit de tribunes aanwezig zal zijn.

Eto'o is geen fan van Brys, dat is al langer geweten. Hij wou zijn eigen coach aanstellen, maar het ministerie van sport greep in en stelde Brys zelf aan. Daarna moest de Belgische coach maandenlang pesterijen ondergaan. Het ging zelfs zo ver dat er geen hotels voorzien waren en het trainingsmateriaal verstopt werd.