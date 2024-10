Ex-speler van Anderlecht zegt wie opvolger van Brian Riemer moet worden

RSC Anderlecht zit in de hoek waar de klappen vallen. Een nieuwe trainer moet de ploeg snel weer op de rails krijgen.

RSC Anderlecht begon cijfermatig goed aan het nieuwe seizoen, maar al van op de eerste speeldagen waren er stevige bedenkingen bij het gebrachte spelniveau. De kritiek van de supporters hield aan en na de eerste nederlaag van het seizoen greep het clubbestuur in met het ontslag van trainer Brian Riemer.

Anderlecht weet in de competitie al eventjes niet meer wat winnen is. De komst van een nieuwe trainer moet dan ook zo snel mogelijk plaatsvinden. Dat vindt ook Fred Peiremans, die na tien jaar bij de jeugd van RSC Anderlecht vijf jaar voor het eerste elftal speelde (1993-1998). “Tegen Ferencvaros liep het iets beter, maar in de competitie is het rampzalig”, aldus Peiremans in La Dernière Heure.

Met een gelijkspel schiet je nooit op, er moet gewoon gewonnen worden. Peiremans is bijzonder hard voor heel wat spelers, vooral ook voor Dreyer, Dolberg en Vazquez.

De nieuwe trainer moet iemand zijn die orde op zaken durft te stellen. “Persoonlijk ben ik blij dat Riemer weg is. Ik begreep zijn tactiek en zijn aanpassingen niet. Hij deed niets spectaculairs. Hij wist niet wat Anderlechtvoetbal was.”

Peiremans moet niet lang nadenken over een opvolger. “Ik zou Hein Vanhaezebrouck nemen. Hij is een Belg, hij kent de competitie, hij is vrij en hij wil nog revanche nemen bij Anderlecht. Ik heb de Anderlecht-mentaliteit al een paar jaar niet meer gezien. Hij kan die terugbrengen.”