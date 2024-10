"Gaat niet lang meer duren": Dries Mertens en Kat Kerkhofs hebben groot nieuws

Kat Kerkhofs en Dries Mertens hebben een goed leven in Turkije. Er liggen nog heel wat plannen op tafel.

Dries Mertens voetbalt nog altijd in Turkije en ook zijn vrouw Kat Kerkhofs amuseert zich er. Ze heeft nog de nodige ambities, vooral een tv-carrière uitbouwen staat bovenaan het verlanglijstje.

“Dat hangt echt van Dries af, dat heeft voorrang”, vertelt ze aan Dag Allemaal. “Nu denk ik niet dat hij nog drie jaar gaat spelen, maar wie weet zitten we volgend jaar in weer een andere stad. Het zal volgend jaar of het jaar daarna zijn.”

Zodra ze terug in België zijn wil ze erin vliegen. Mertens scoort vlotjes in de Turkse Super Lig, maar hij mag ook nog eens scoren bij zijn vrouw.

“Sowieso. Dries en ik hebben altijd gezegd dat we meer dan één kind willen. Maar gecombineerd met in het buitenland wonen en met mijn werk, is dat niet zo simpel. Voor ons zit er nog niet echt veel haast achter, we hebben ook bewust onze tijd genomen om van Ciro te genieten.”

Toch heeft Kerkhofs nog groot nieuws te melden. “Maar het zal zeker niet lang meer duren, want ik heb mijn leeftijd en Ciro wordt ook al wat ouder. Dus als de natuur het toelaat en alles goed gaat, gaan we zeker nog een tweede kindje maken.”