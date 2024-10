Goed nieuws in donkere tijden: 'Bekende Antwerpse ondernemer wil nieuwe voorzitter van Beerschot worden én kan de héél belangrijke brug slaan met Antwerps bedrijfsleven'

Beerschot VA beleeft niet meteen de leukste tijden in de geschiedenis van de club. Al is er ook goed nieuws te melden. Is de nieuwe voorzitter gekend?

Troosteloos laatste met één schamel puntje, gedoodverfd degradatiekandidaat en fans die hun ongenoegen op een compleet verkeerde manier hebben getoond. We willen maar zeggen: Beerschot VA kan goed nieuws gebruiken. Het Laatste Nieuws weet dat de zoektocht naar een nieuwe voorzitter stopgezet kan worden. Willem-Jan Van Huynegem is gevraagd én bereid gevonden om het roer van De Mannekens in handen te nemen. De gekende Antwerpse ondernemer was al een vaste gast op Het Kiel en is door de Raad van Bestuur gevraagd om de nieuwe voorzitter te worden. Hij wordt op die manier (wellicht) de opvolger van Francis Vrancken. Laatstgenoemde stapte op uit onvrede met het bestuur. Van Huynegem is de oprichter van VHP Wegenbouw en zaakvoerder van de Verbeek Group. De ondernemer kan een belangrijke brug slaan tussen Beerschot en het Antwerpse bedrijfsleven. Al zal hij eerst een brug moeten slaan met de fans. Kan Beerschot VA de degradatie ontlopen? Afgelopen zondag legden de fans van Beerschot de Antwerpse derby op De Bosuil nog stil door vuurpijlen op het veld te gooien. Komende vrijdag gaan De Mannekens op bezoek bij KVC Westerlo. We hoeven er geen tekening bij te maken: ieder punt is van levensbelang.