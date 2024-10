Comfortabel leider maar toch kopzorgen voor trainer Fink: "Sta voor een stevig dilemma"

Terwijl de rest van de topploegen zich verder door de competitie ploetert en regelmatig een steek laat vallen, lijkt de trein van Racing Genk helemaal vertrokken te zijn.

Na 9 speeldagen heeft Genk al een gat van 6 punten op de eerste belagers Antwerp en Gent. Club Brugge en co volgen al op 8 punten, niet min na nog geen derde van de reguliere competitie. Tegen KV Mechelen ging het afgelopen weekend niet vanzelfsprekend maar werd er wel gewonnen. Goed voor een indrukwekkende 21 op 21.

Dat er werd gewonnen van KV Mechelen was te danken aan supersub Hyeon-gyu Oh. De Zuid-Koreaanse doublure van Tolu Arokodare. De topschutter van de Jupiler Pro League zat niet goed in de wedstrijd en werd vlak voor de 0-1 gewisseld. Krabde Fink zich na de 0-1 even in de haren? Niet nodig want Oh zorgde er eigenhandig voor dat Genk op en over KV Mechelen ging, onder meer dankzij een doelpunt in minuut 90+7.

© photonews

Oh Oh Oh

Nee, Frank Raes is niet werkzaam bij Voetbalkrant.com maar we hadden hem maar al te graag commentaar horen geven met één van zijn slagzinnen bij een doelpunt van Oh. Dat het makkelijk bekt, bewezen de Genkse fans door hem toe te zingen na zijn doelpunten tegen KV Mechelen. Want in nagenoeg elk voetballiedje kan je een 'Oh' ontwaren.

Genk betaalde bijna 3 miljoen euro voor de 23-jarige Zuid-Koreaan, geen laag bedrag voor een spits die op de bank zit. En al zeker niet voor een spits die bij zijn vorige club Celtic niet meer in de selectie zat de laatste drie maanden van het seizoen. Maar nu bewijst hij dan toch het gelijk van Dimitri De Condé en Co door in zijn laatste 2 invalbeurten maar liefst 3 keer raak te treffen.

"Doelpunt duizent keer herbekijken"

"Dat laatste doelpunt... wauw, dat ga ik thuis nog duizend keer herbekijken. Oké ik had wat geluk maar toch, ongelooflijk", reageerde Oh na de wedstrijd tegen KV Mechelen nog bij de verzamelde pers. "Maar of ik nu moet starten? De coach geeft me veel vertrouwen, maar of ik nu moet starten is aan hem om te bepalen en niet aan mij", klinkt het professioneel.

🎁 | Hyeon-gyu Oh nam dit Mechelse cadeautje maar al te graag in ontvangst. 😳🇰🇷 #GNKKVM pic.twitter.com/pbanGadVCs — DAZN België (@DAZN_BENL) September 29, 2024

Dan gaan we het maar aan de coach vragen: "Ik heb twee topspitsen, wat kan je als trainer meer verlangen?", antwoordde Thorsten FInk goedgeluimd. "De ene is de topscorer, de andere de meest efficiënte. Als Oh naar doel trapt, is het vaak raak."

Dilemma

"Ik zit een beetje met een dilemma", ging de Duitser verder. "Ik kan met allebei starten maar dan moet Karetsas op de bank gaan zitten en het hele systeem veranderd worden. Nee, ik zit met een dilemma. Maar het is wel een positief dilemma, liever zo dan dat ze allebei niet scoren en het een negatief dilemma wordt", besloot hij.