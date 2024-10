Voormalige speler van paars-wit kijkt zijn ex-ploeg straks weer in de ogen: "Toen Anderlecht uit de loting kwam, riep ik: 'Fuck, yeah'"

Sergio Gomez maakte deze zomer de overstap van Manchester City naar Real Sociedad. Donderdagavond kan hij tegenover zijn ex-club Anderlecht op het veld staan.

Sergio Gomez kwam in de zomer van 2021 aan bij Anderlecht, dat hem toen overnam van Borussia Dortmund voor 3,5 miljoen euro. Paars-wit maakte nadien heel wat winst op de winger.

Iets meer dan een jaar later trok hij voor zo'n 15 miljoen euro naar Manchester City. Maar echt doorbreken bij de Engelse topclub lukte niet.

Na twee seizoenen besloot hij om voor een nieuw avontuur te kiezne. Voor 9 miljoen euro werd hij verkocht aan Real Sociedad, de volgende tegenstander van Anderlecht in de Europa League.

Gomez speelde dit seizoen in de competitie al alle wedstrijden, maar zat tijdens de vorige Europa League-wedstrijd wel op de bank tegen OGC Nice. Hij is in ieder geval blij dat hij nog eens oog in oog komt te staan met zijn ex-club.

"Wel toen Anderlecht uit de loting kwam, riep ik: ‘Fuck, yeah’. Anderlecht blijft voor mij een team dat erg competitief is in Europa", vertelde hij bij Het Nieuwsblad. "Twee seizoenen geleden wonnen ze nog van Villarreal. Het wordt een moeilijke match, maar ons doel is om Anderlecht in Spanje te kloppen."