De CEO van Bayern München heeft een duidelijke boodschap voor Vincent Kompany na zijn eerste nederlaag

Eerste nederlaag voor Vincent Kompany als trainer van Bayern München is een feit. De T1 werd echter gesteund door zijn CEO, Jan-Christian Dreesen.

Het einde van de foutloos verhaal voor Vincent Kompany, die voor het eerst werd verslagen met Bayern München, woensdagavond op het veld van Aston Villa. De Beierse club staat nog steeds bovenaan de Bundesliga en had hun eerste Champions League-wedstrijd gewonnen: dus geen paniek.

Toen de bus van Bayern terugkeerde naar het hotel na de wedstrijd, sprak CEO Jan-Christian Dreesen met Vincent Kompany. Een aanmoedigende boodschap, waarvan de inhoud werd onthuld door Sky Germany.

"Vincent, we zijn er zeker van dat jouw manier van spelen, jouw toespraken en jouw manier van omgaan met de spelers ons slechts zelden een klein beetje pijn hebben gedaan, maar ons in de toekomst veel vreugde zullen bezorgen, zoals het geval was bij de laatste wedstrijden."

"We zijn blij dat je bij ons bent, met de manier waarop we weer voetballen, dat we plezier hebben in het spelen en samenwerken. We moeten vooruit kijken."

In de nabije toekomst zal Bayern naar Frankfurt reizen, Stuttgart ontvangen, en vervolgens de confrontatie aangaan met FC Barcelona in de derde speeldag van de Champions League. Een behoorlijk druk schema.