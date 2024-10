Bondscoach Tedesco spreekt voor het eerst over uithaal van Kevin De Bruyne en heeft er een zeer duidelijke mening over

Kevin De Bruyne is deze interlandperiode afwezig bij de Rode Duivels. De middenvelder wil de rest van de Nations League niet meer opgeroepen worden omwille van de drukke kalender. Domenico Tedesco kwam nog eens terug op zijn uithaal na de wedstrijd tegen Frankrijk.

Enkele weken geleden verloren de Rode Duivels met 2-0 op het veld van Frankrijk. Zeker geen goede wedstrijd, dat had ook Kevin De Bruyne gezien.

Hij bekritiseerde zijn ploegmaats na de wedstrijd in een interview. "Als onze standaard de top is en we zijn niet goed genoeg meer om dat niveau te halen, dan moet je op zijn minst alles geven. Als sommigen zelfs dat niet doen, dan is het klaar", klonk het bij hem.

Nadien was er heel wat te doen over zijn uithaal. Ondertussen heeft Domenico Tedesco zich ook uitgelaten over het gebeuren. "Daar hebben we het uiteraard ook over gehad. Kevin is niet alleen een grote speler, maar ook een grote persoonlijkheid", begint hij bij Het Nieuwsblad.

"Hij neemt zijn verantwoordelijkheid en we zijn heel blij met de manier waarop hij het team tijdens het EK leidde. Ik wil er ook even op wijzen dat hij geen namen heeft genoemd, dan heeft hij het recht om zoiets te zeggen", is Tedesco duidelijk.

"Hij was natuurlijk emotioneel want hij wil winnen. Het is ook geen groot topic in de groep, het is vooral door de media een zaak gemaakt. De spelers waarmee ik sprak, vonden het niet meteen een probleem. Er zijn coaches en spelers die problemen hebben met dit soort uitspraken recht voor de raap. Maar ik heb daar geen probleem mee.", besluit de bondscoach.