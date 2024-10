Bondsparket legt Beerschot nog een stevige extra sanctie op voor ongeregeldheden in derby

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De derby van vorige zondag werd niet uitgespeeld. Fans van Beerschot gooiden de nodige vuurpijlen op het veld.

Ze hadden het aangekondigd en zo draaide het ook uit. Een kwartier voor tijd zat de derby tussen Royal Antwerp FC en Beerschot erop nadat fans van de bezoekers pyrotechnisch materiaal op het veld gooiden.

Beerschot kreeg al een boete van 50.000 euro opgelegd door de Pro League. De club moet ook opdraaien voor de schade op de Bosuil.

Het Bondsparket van de voetbalbond vraagt nu ook nog eens een extra boete van 10.000 euro en drie uitwedstrijden zonder supporters voor Beerschot.

De Pro League probeert ook de daders die vuurpijlen en rookpotten gooiden te identificeren, zodat die een stadionverbod krijgen. Beerschot wil de daders van de vernielingen dan weer identificeren, om de schade op hen te verhalen.

Het Bondsparket vraagt de extra boete van 10.000 euro “voor het gebruik en gooien van pyrotechnisch materiaal alsook het gooien van voorwerpen en het aanrichten van schade”. Het is uitkijken of Beerschot de extra sanctie aanvaardt op ertegen in beroep gaat.