Imago Belgisch voetbal krijgt weer flinke knauw, maar oplossing is er nu niet: mannen met stadionverboden lopen zelfs in België rustig binnen

Qua resultaten was het voor België een mooie week in Europa. Maar het imago van ons voetbal heeft weer een bluts opgelopen. Voetbal een feest? Een kleine groep weet het voor iedereen te verpesten.

Anderlecht-hooligans die met stoeltjes richting een familietribune werpen en schade aanbrengen aan het stadion van de tegenstander, Club-fans die alweer dat Kühnen-gebaar maakten en zelfs Gentse fans die zich in Londen schuldig maakten aan het werpen van objecten richting vrouwen en kinderen.

Turkse, Griekse en nu ook Belgische taferelen

Het zijn taferelen die vroeger gelinkt werden aan Turkse of Griekse ploegen, maar blijkbaar is het nu ook 'mode' geworden bij Belgische harde kernen. Het overgrote deel van de supporters veroordeelt die feiten en ook de mannen die erachter zitten, maar het oplossen is niet voor vandaag.

Stadionverboden? Zelfs in België worden die niet nageleefd. Mannen met jaren stadionverbod lopen elke week de stadions binnen alsof er niets gebeurd is. Hoe ga je dat ook controleren? Of denkt u dat een steward een paar kletsen gaat riskeren als hij zo iemand herkent? Hebt u de laatste tijd al eens uw identiteitskaart moeten laten zien?

Het hooliganisme kent sinds een paar jaar weer een opmars in het Belgische voetbal en het is besmettelijk. Een paar seizoenen geleden waren er zelfs bij dat brave Eupen mannen die met bivakmutsen op met vuurwerk aan het smijten waren.

Het gevoel van macht is groot bij die mannen, want niemand lijkt hen te kunnen treffen. Worden ze opgepakt, zijn ze even later weer vrij. Er worden zelfs inzamelacties gedaan om hun boetes te betalen. Binnen de hooliganscène is de solidariteit heel groot.

Een Europese verplaatsing is voor de meesten een mini-vakantie

Het zal aan de politiek zijn om samen met de Pro League een oplossing te vinden. En liever vroeger dan later. Het kost de clubs handenvol geld terwijl ze er zelf weinig aan kunnen doen. De UEFA zwiert met boetes dat het een lieve lust is, maar als een stadionverbod je enige wapen is...

Er moet harder opgetreden worden en de rotte appels moeten eruit gehaald worden. Voor de match tegen Anderlecht gingen in Sociedad al de alarmbellen af. Er werden draconische maatregelen getroffen om de burgers te beschermen. Dat kan toch allemaal de bedoeling niet zijn? Dat Belgisch voetbal geassocieerd wordt met hooliganisme.

Zo'n Europese verplaatsing is voor de meeste fans nog altijd een mini-vakantie. Eentje waarbij er wel degelijk veel alcohol vloeit, maar waar plezier en amusement nog altijd voorop staan. Straks staan er weer een heleboel met een vliegtuigticket en een hotelkamer die al betaald zijn, terwijl ze niet naar de match zullen mogen. Een groep enkelingen straft de goedbedoelende meute. Een verhaal waar een einde moet aan komen.