Tedesco heeft een idee voor wie aanvoerder wordt van de Rode Duivels

Geen Kevin De Bruyne bij de Rode Duivels tijdens deze interlandbreak. Dat betekent dat Domenico Tedesco op zoek moet naar een nieuwe kapitein.

De Rode Duivels spelen tijdens deze interlandbreak in de Nations League tegen Italië en Frankrijk. Kevin De Bruyne is er door een blessure echter niet bij.

Dat betekent dat de bondscoach een nieuwe kapitein moet aanduiden, maar zonder ook Romelu Lukaku en Thibaut Courtois in de kern is dat geen sinecure.

“Ik heb een idee over wie aanvoerder wordt, maar ik wil eerst met de spelers praten”, aldus Tedesco aan Het Belang van Limburg. “Stel dat iemand die ik op het oog heb, liever geen kapitein is? Dan heb ik al verkondigd dat hij het zou worden. Daarom wacht ik nog even met de bekendmaking.”

De naam van Koen Casteels lijkt het meest te vallen, maar ook Youri Tielemans zou wel eens de belangrijkste kandidaat-kapitein kunnen zijn.

Tedesco noemde hem als eerste toen hij gevraagd werd wie de nieuwe leiders zijn, gevolgd door Trossard, Faes, Castagne en Onana. “Maar we moeten meerdere kapiteins op het veld hebben”, bleef de bondscoach vrij diplomatisch.