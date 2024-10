Eupen draait scheve situatie helemaal om tegen Seraing, La Louvière houdt RWDM op een gelijkspel

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

RAAL is erin geslaagd om gelijk te spelen in de topper tegen RWDM (1-1). Aan de andere kant heeft Eupen gewonnen van Seraing (1-2).

Wedstrijd vol emotie in het Edmond Machtens Stadion waar afscheid werd genomen van Jacques Teugels, die afgelopen weekend overleed. Piotr Parzyszek opende de score na 20 minuten tegen RAAL, bediend door Noah Dodeigne, die deze zomer van Standard kwam.

Onder druk zetten de bezoekers vervolgens door. Dit loonde aan het begin van de tweede helft met de gelijkmaker van Mouhamed Belkheir. 1-1, dat was ook de eindstand tussen twee ploegen in vorm van het moment. RWDM behoudt dus zijn leidersplaats in de CPL.

Seraing nam het op zijn beurt op tegen KAS Eupen. Vastbesloten om hun eerste overwinning van het seizoen binnen te halen, openden de mannen van Mbaye Leye de score met een doelpunt van Pape Moussa Fall.

Maar ook daar veranderde het begin van de tweede helft de loop van de wedstrijd. Eupen trok de stand gelijk met een foutloze combinatie na een goal van Yentl Van Genechten (1-1). Emrehan Gedikli kon ude Panda's uiteindelijk zelfs de overwinning bezorgen.