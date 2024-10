Was een ruildeal met Arnaud Bodart mogelijk? Anthony Moris bespreekt de zomergeruchten en zijn plannen bij Union

Anthony Moris maakt deel uit van het meubilair bij Union Saint-Gilloise. Hij wil daar dan ook voor de rest van zijn leven blijven.

Hij had ongetwijfeld niet kunnen voorzien hoe zijn avontuur bij Union zich zou ontwikkelen. Inmiddels heeft Moris 190 wedstrijden voor Union gespeeld (waaronder 27 in Europa) en is hij uitgegroeid tot een onmisbare schakel in de kleedkamer, waarbij hij zelfs de aanvoerdersband draagt.

"Kapitein van Union blijven tot het einde van mijn carrière? Waar is het contract? Natuurlijk. Ik wil er zo lang mogelijk blijven spelen. Ik zocht een club die bij me paste. Geen enkele club past beter bij me dan Union. Zowel op als buiten het veld," legt hij uit aan DAZN.

In zijn element bij Union

Op 34-jarige leeftijd ziet de Luxemburgse doelman zich naar het einde van zijn contract gaan, dat geldig is tot 2026. "De club hecht veel waarde aan bepaalde waarden. In het stadion kunnen mensen een aangename tijd beleven, ze zien geen geweld, horen geen beledigingen."

Toch werd zijn naam deze zomer herhaaldelijk genoemd bij Standard voor een mogelijke ruil met Arnaud Bodart. Maar Moris, die in Luik woont en zijn carrière bij Sclessin begon, bleef uiteindelijk bij Union.

"Ja, er waren contacten, dat is zeker. Maar het is niet verder gegaan. Ook andere spelers zijn benaderd. Maar ik ben heel kalm gebleven. De transferperiode is uiteindelijk heel snel voorbijgegaan, ik voel me heel goed bij Union."