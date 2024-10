🎥 Opvallende beelden: Espanyol-spelers komen een keer niet met kinderen, maar met... honden het veld op

Opmerkelijk beeld in de Spaanse competitie afgelopen weekend. Toen Espanyol het thuis opnam tegen Mallorca, kwamen de spelers van Espanyol voor een keer niet met kinderen het veld op, maar met honden.

Espanyol ontving afgelopen weekend Mallorca in La Liga. Het opvallendste beeld kregen we misschien al wel voor de wedstrijd te zien...

In plaats van met jeugdspelers of kinderen het veld op te wandelen, deden de Espanyol-spelers het voor een keer met... honden. Dat zorgde voor enkele opmerkelijke en schattige beelden.

Este vídeo de Irvin cogiendo a Mika como un bebé, tapándole para que no le de el sol y hablándole se acaba de convertir en mi vídeo favorito. pic.twitter.com/2Rq27zbOmv — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) October 6, 2024

Met deze actie wilde de club nog eens haar campagne 'Los pericos no abandonen!', in de verf zetten. Een initiatief om honden die verwaarloosd zijn of achtergelaten werden, een beter leven te geven.

De hondjes zullen ook geluk gebracht hebben. Espanyol won de thuiswedstrijd uiteindelijk met 2-1 van Mallorca. De club staat op de 14e plaats in de Spaanse hoogste klasse.