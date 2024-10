Crisis bij Bayern München nadat er drie keer op rij niet werd gewonnen? Vincent Kompany reageert zeer gevat

Bayern München speelde dit weekend gelijk tegen Frankfurt (3-3). Maar Vincent Kompany maakt zich geen zorgen, integendeel.

Bayern München kon de overwinning proeven maar op het allerlaatste moment maakte Eintracht Frankfurt gelijk De club heeft geen van haar laatste drie wedstrijden gewonnen (gelijkspel tegen Leverkusen, verlies tegen Aston Villa). Maar los van de cijfers, blijft het team genieten.

Vincent Kompany neemt risico's maar kan rekenen op de steun van de sportleider van de club: "Er zijn niet veel negatieve punten te halen uit de prestatie van afgelopen zondag, behalve de drie tegendoelpunten. Over de rest van de wedstrijd, viel niets te zeggen", verklaarde Max Eberl aan de microfoon van DAZN.

"Wanneer heeft Bayern voor het laatst zo dominant gespeeld tegen Frankfurt? Men moet zich herinneren dat we vorig seizoen met 5-1 hebben verloren... We hebben een grote concurrent overmeesterd. Het enige waar we echt van balen is het resultaat", ging hij verder na het gelijkspel van Bayern.

Bij Kompany zelf wordt er gelachen om het woord "crisis" dat Bild gebruikt na drie wedstrijden zonder overwinning: "In zo'n crisis zit ik graag. Het had net zo goed 7-3 kunnen eindigen. Als we deze wedstrijd 15 keer spelen, winnen we hem 13 keer."

De boodschap is eenvoudig: als er verder wordt gekeken dan het resultaat, is er geen reden tot bezorgdheid: "Ik weet dat we uiteindelijk beoordeeld worden op onze resultaten, maar mijn taak als trainer is ook om de rest te benadrukken. Ik denk dat als we op deze manier blijven spelen, we veel wedstrijden zullen winnen."